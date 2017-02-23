澎從事水域活動 遵守規定安全盡興
澎湖水域是遊客最嚮往戲水弄潮的去處，觀光局澎湖國家風景區管理處規劃有9處水域禁止、限制水域遊憩活動，遊客應確實遵守相關規定，玩的安全，玩的盡興。
澎管處規畫有蒔裡、目斗嶼、險礁嶼、姑婆嶼、青灣內灣、隘門、山水、吉貝沙尾及望安水域等9處禁止、限制水域遊憩活動，可從事香蕉船、拖曳浮胎、潛水、水上摩托車、獨木舟等相關水上活動。
澎管處表示，遊客在從事水上摩托車等水域活動時，不可單人、不可脫下救生衣、安全頭盔和繫繩等，亦不可從單人潛水，業者必須配置有至少 1名合格的救生員，以確保遊客水域活動安全，違反相關規定者，無論帶客或是業者都將受罰，甚至禁止其活動。
澎管處表示，澎湖海島擁有得天獨厚的海洋資源、寬闊延綿的沙灘，為遊客炎夏，暑假期間從事水域遊憩活動人潮，大幅增加，為維護水域遊憩活動的安全，發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，已修正罰鍰等並公告實施，籲請民眾及各相關業者於從事活動，應確實遵守相關規定，以免受罰。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。