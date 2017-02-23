澎從事水域活動 遵守規定安全盡興

澎湖水域是遊客最嚮往戲水弄潮的去處，觀光局澎湖國家風景區管理處規劃有9處水域禁止、限制水域遊憩活動，遊客應確實遵守相關規定，玩的安全，玩的盡興。

澎管處規畫有蒔裡、目斗嶼、險礁嶼、姑婆嶼、青灣內灣、隘門、山水、吉貝沙尾及望安水域等9處禁止、限制水域遊憩活動，可從事香蕉船、拖曳浮胎、潛水、水上摩托車、獨木舟等相關水上活動。

澎管處表示，遊客在從事水上摩托車等水域活動時，不可單人、不可脫下救生衣、安全頭盔和繫繩等，亦不可從單人潛水，業者必須配置有至少 1名合格的救生員，以確保遊客水域活動安全，違反相關規定者，無論帶客或是業者都將受罰，甚至禁止其活動。

澎管處表示，澎湖海島擁有得天獨厚的海洋資源、寬闊延綿的沙灘，為遊客炎夏，暑假期間從事水域遊憩活動人潮，大幅增加，為維護水域遊憩活動的安全，發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，已修正罰鍰等並公告實施，籲請民眾及各相關業者於從事活動，應確實遵守相關規定，以免受罰。1060223

(中央社)