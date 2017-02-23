錦和公園修繕完工 世大運主題吸睛

中和錦和運動公園運動設施齊全，也是2017年世大運的足球練習場，近期園區小山丘的環狀步道、欄杆、木棧道等設施修繕完工，還特別以世大運足球為運動主題意象。

中和區公所表示，錦和公園位在中和錦和路、中正路口，有空間寬敞的運動場，旁邊還有中和國民運動中心，許多民眾常在這裡使用完善的運動設施。

考量人潮眾多，為讓民眾能有更輕鬆、舒適的健身環境，區公所除了加強園區整理並改善環山步道及造型擋土牆，也修復枕木步道和欄杆、清理溝渠及加裝涵管等工程，讓園區周邊環境更安全美觀。

常帶孫子來公園散步的李爺爺說，之前的步道枕木腐朽破損，行人常絆到腳跌倒，現在用粗面的石材換過後比較堅固耐用，也比較安全。

住在附近的詹小姐，下班後常跟同事到運動公園一起健走，她建議到園區運動的民眾可以快步繞足球場PU跑道半小時，然後轉上600公尺長的小山丘步道健走，大約繞2圈左右就會明顯冒汗，累了還可以走到新設置的木棧道高點休息賞景，紓解工作壓力。

民政局地方自治科科長陳耀川說，中和錦和運動公園是中和區最大的綜合運動園區，園區內籃球場、壘球場、網球場、兒童遊樂區、噴泉、廣場、登山步道設備完善，近年已成為中和區重要大型節慶活動場地。

他表示，中和區公所修繕周遭設施，讓市民健身環境更舒適，是老少咸宜的好去處。1060223

(中央社)