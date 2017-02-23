政院擬修產創條例 投資新創事業可減稅

行政院會今天通過修正產業創新條例部分條文，修法重點包括有限合夥創投事業改為穿透式課稅、投資新創事業可租稅減免、國營事業增加研發預算等，將送立法院審議。

經濟部次長沈榮津上午出席行政院院會後記者會表示，產業創新條例修法有5大重點，第一是強化國營事業的研發投入，過去國營事業投入研發經費比重較民間企業低，修法規定需投入一定比例預算進行研發。

至於要投入多少比例，將依國營事業特性跟規模，由經濟部會商國營事業主管機關訂定，希望能借此帶動產業發展，例如中油投入新台幣3億元研發鋰電池，就在電動車的電池產業上，產生領頭羊的作用。

沈榮津表示，第二個重點是鼓勵產業投資，有限合夥創投事業將改採穿透式課稅，意即合夥事業不用繳公司稅，盈餘分配後再納入個人所得稅課稅，不會剝兩層皮，以提高國際資金來台意願投資。另外，個人若以現金投資設立未滿3年的高風險新創事業，符合條件者，可以減免個人綜合所得稅，每人每年扣除額最高可達300萬元。

沈榮津說，第三是促進產學合作，目前創作人在學研機關的研究結果，若在技術入股後取得股票，要計入個人所得稅，導致學研機構入股的意願降低，難以進行研發成果產業化；修法後，創作人依科學技術基本法獲配的股票，可以緩繳或緩課所得稅。

他說，第四是強化無形資產評價機制，例如文創業產出的大都為無形資產，難以取得貸款，若能建立無形資產管理評價資料庫，就可以搭配金融機關，作為文創業貸款依據。最後則是強化人才培育，訂定各產業人才能力標準，作為聘用跟加薪依據，並盼以鑑定科目引導教學，降低學用落差，推動產業人才能力鑑定業務。1060223

(中央社)