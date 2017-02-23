上海前副市長艾寶俊涉貪 一審當庭認罪
中國大陸前上海副市長艾寶俊受賄、貪汙案今天一審開庭。艾寶俊被控在13年間收賄逾人民幣4320萬元（新台幣逾1.9億元），當庭認罪。本案將擇期宣判。
人民日報客戶端報導，福建省漳州市中級人民法院23日一審公開開庭審理中共上海市委前常委、副市長艾寶俊受賄、貪汙案。
檢方指控，艾寶俊2002至2014年利用擔任寶山鋼鐵公司總經理、中共上海市委常委與副市長、中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會主任等職務便利，為相關單位和個人在企業經營發展、工作職位調整等事項上提供幫助。
艾寶俊被控直接或透過家人非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣4320多萬元。
此外，他被控2001至2009年利用擔任上海寶鋼集團副總經理、上海副市長等職務便利，非法占有公共財物共計折合人民幣751多萬元。
據報導，艾寶俊在庭審中提出最後陳述，當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣布休庭，擇期宣判。
中共中央紀律檢查委員會2015年11月10日公布，艾寶俊涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。由於他身為上海自貿區管委會首任主任，本案受外界高度關注。
中共中紀委隨後指出，艾寶俊嚴重違反政治紀律、欺騙組織、對抗組織審查，並利用職務之便為他人及親屬謀利，「搞權色交易」，且多次違規出入私人會所、打高爾夫球。1060223
(中央社)
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