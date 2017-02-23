兩岸EMBA看見台灣 環島騎行1314K

兩岸看見台灣大環島1314K騎行記，30名單車騎士今天齊聚高雄授旗，規劃於2月24日至3月5日展開10天的一生一世騎行記大環島行程。

去年從中山大學EMBA畢業的劉愷莉發起這項活動，她說，這是新時代來臨的運動時尚風氣，也是兩岸EMBA學校聯誼活動，兩岸總共有30名騎士，也都是各產業的企業主。

參與「看見台灣大環島1314K騎行記」的騎士，分別來自上海交大、廣州中山、上海同濟等學校，要與台灣中山、台大、成大、義大、嘉大、高應大等學校EMBA同學，要用雙腳完成總計1314公里的一生一世行程。

劉愷莉表示，這30名企業家平時在自己的產業都是菁英也是老闆，這次有著共同的夢想用騎單車完成大環島壯舉，平時要有運動習慣，也要有足夠的體力、耐力、還有堅強意志力，以及團隊在一起的互助合作。

她說，透過運動的聯結更能有革命情感的產生，也能帶起兩岸企業運動風氣與產業交流，更能讓更多人看見台灣的美麗風景與台灣人民的熱情文化。1060223

(中央社)