奧斯卡風向預測 樂來越愛你被看好

第89屆奧斯卡金像獎26日舉行頒獎典禮，各方又開始熱議並預測誰是贏家，金球獎橫掃7個獎項、奧斯卡入圍14項的「樂來越愛你」（La La Land），呼聲最高、相當被看好。

不論是「時代雜誌」（Time）或是「洛杉磯時報」（LA Times）等主流媒體的預測，「樂來越愛你」最可能奪得最佳影片與最佳導演獎項。

但是時代雜誌所做的調查發現，若是被問到哪部片子「應」得最佳影片，「月光下的藍色男孩」（Moonlight）獲得的支持卻超越「樂來越愛你」。

由於過去奧斯卡不乏聲勢看好但是得獎不如預期的情況，像是2010年的「阿凡達」（Avatar）就是前車之鑑，因此「樂來越愛你」能否在頒獎典禮當晚開紅盤或不幸陰溝裡翻船，誰也說不準。

此外，最佳女演員被看好的仍是「樂來越愛你」女主角艾瑪史東（Emma Stone），但是「第一夫人的秘密」（Jackie）詮釋美國前總統甘迺迪妻子賈桂琳的娜塔莉波曼（Natalie Portman），也有不錯的聲勢。

至於最佳男演員則是「藩籬」（Fences）的丹佐華盛頓（Danzel Washington），以及「曼徹斯特海邊」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）呼聲比較高。

最佳女配角獎項也是「藩籬」的薇拉戴維絲（Viola Davis）被看好，男配角則以「月光下的藍色男孩」的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）討論度較高。

大人小孩都喜歡看的動畫片，迪士尼出品的「動物方城市」（Zootopia），則是最有可能獲得最佳動畫片獎項。1060223

(中央社)