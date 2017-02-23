大陸首架A320neo3月來台 往返浦東

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大陸首架單走道環保機空中巴士A320neo（New Engine Option：新發動機選項）客機3月將來台灣，由中國南方航空在3月3日到25日，飛航台北-上海浦東航線。

A320neo是A320系列飛機的改進機型，能夠降低15%的燃油消耗和二氧化碳排放，並大幅降低噪音水準，為旅客提供更安靜的旅行，台灣目前還沒有這款機型。

南方航空說，大陸首架A320neo去年12月在德國漢堡交機，飛機共有166個座位，與目前現款A320飛機相比，設計更人性，每個座位下方都配備了高功率USB充電座，18吋寬度的經濟艙座椅側面還增設了掛衣鉤，為旅客提供更加舒適的乘機體驗。

A320neo新機型的機翼和機身部分結構使用先進輕型複合材料，符合南航的綠色飛行理念。南方航空預計未來4年內，引進74架A320neo。1060223

(中央社)