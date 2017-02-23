課稅致飲料銷量大減 費城業者喊裁員
美國費城若干超市和飲料批發商說他們準備裁員，因為市府課徵新的含糖飲料稅，導致軟性飲料銷量大減30至50%，情況超乎預期。
美聯社報導，在費城擁有6家ShopRite超市的布朗（Jeff Brown）告訴「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer），他預計要裁減300個工作機會；飲料裝瓶及經銷商Canada Dry Delaware Valley營運長布羅克威（Bob Brockway），則預估3月將裁員20%。
費城市府官員認為，在消費者克服價格調漲初期的衝擊後，業績就會回升。他們說，這些業者可能是在製造恐慌，以阻止其他城市跟進課徵飲料稅。
費城巿長肯尼（Jim Kenney）推動對每盎斯含糖及低卡飲料課徵1.5美分的稅，透過這項稅收補助近2000名幼兒和其他計畫。這項稅率相當於每6罐裝16盎司（約450公克）飲料漲價1.44美元（約新台幣45元）。
當局起初預估課徵飲料稅將使飲料銷量減少27%，但布羅克威說，他們的業績已下降45%。
布朗說，從1月1日起至2月17日為止，飲料銷售已較去年同期大減50%。
他說：「人們改變的不是喝的飲料，而是購買飲料的地點。」
布羅克威宣稱費城郊區的飲料銷量提高大約20%，但即使如此也無法打平損失的業績。（譯者：中央社劉文瑜）1060223
(中央社)
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