金正男遇刺 南韓大聲公向北韓播放消息
報導指出，南韓在南北韓邊境使用巨型大聲公，朝北韓放送北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遭戲劇性暗殺的新聞。
法新社報導，金正男13日遭兩名女子在吉隆坡機場攻擊後送命，外界懷疑謀殺主使為北韓。
北韓國營媒體昨天嚴厲批評馬來西亞當局的調查，但未指明金正男為受害者；在此之前，北韓國營媒體對這起暗殺事件保持沉默。
但根據韓國文化廣播公司，南韓本週動用高分貝大聲公向北韓喊話，確保金正男之死的細節在邊境大片地區迴盪。
韓國文化廣播公司播放大聲公傳送的訊息：「金正男...在馬來西亞吉隆坡國際機場，遭兩名身分不明的女子攻擊後過世。」
「馬來西亞當局表示有4名嫌犯為北韓人，其中1人已遭逮捕。」
南韓國防部以國家安全為由，不願證實關於這次廣播的新聞。（譯者：中央社陳昱婷）1060223
(中央社)
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