年改溯及既往 李來希將辦違憲研討會
年金改革大戰一觸即發，全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上宣布，將舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，由前最高法院院長楊仁壽分享他的見解。
年金改革方案預估最快3月可以送進立法院，相關團體近期也不斷舉辦活動。全國公務人員協會李來希今天就在臉書上表示，全國公務人員協會將在3月舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，並邀請前最高法院院長楊仁壽談年金改革溯及既往的合憲性。
李來希說，當天除了楊仁壽之外，也會邀請朝野各黨派代表出席，聽取大家對年金改革的意見。1060223
(中央社)
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