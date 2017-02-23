年改溯及既往 李來希將辦違憲研討會

年金改革大戰一觸即發，全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上宣布，將舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，由前最高法院院長楊仁壽分享他的見解。

年金改革方案預估最快3月可以送進立法院，相關團體近期也不斷舉辦活動。全國公務人員協會李來希今天就在臉書上表示，全國公務人員協會將在3月舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，並邀請前最高法院院長楊仁壽談年金改革溯及既往的合憲性。

李來希說，當天除了楊仁壽之外，也會邀請朝野各黨派代表出席，聽取大家對年金改革的意見。1060223

(中央社)