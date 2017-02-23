記錄全球危機 艾未未：誰都可能是難民

中國大陸異議藝術家艾未未，要向美國總統川普、歐洲右翼民粹人士和那些有意對移民和難民關閉國界的人傳達一項訊息，那就是誰都可能是難民。

法新社報導，談到昔日戰爭和全球秩序益發不穩定，艾未未說，「誰都可能是難民，可能是你或我」，還說「所謂的難民危機是一場人道危機」。

在過去12個月，艾未未和他的拍攝團隊走訪22國的移民和難民熱點，從美墨邊界到土耳其與敘利亞邊境，和希臘島嶼上人滿為患的臨時難民營。

如今已回到柏林工作室的艾未未與記者談起這項壯舉的成果，即預定北半球夏末在全球上映的史詩級紀錄片「人流」（Human Flow）。

59歲的他說：「那些仍有幸享有和平的人們，需要更加了解這項議題。」

艾未未說：「和平總是暫時的。沒人能保證和平永遠存在。」

他說：「若看看今日的全球局勢，隨時仍可能爆發戰爭，我們的政治是如此不穩定，還有這麼多無解的問題。」（譯者：中央社劉文瑜）1060223

(中央社)