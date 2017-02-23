券商、學校陸續接恐嚇 警研判國際駭客隨機攻擊

國內券商、學校陸續接到恐嚇電郵或傳真，歹徒都要求支付比特幣，否則將癱瘓、摧毀網路。刑事局調查，應是國外駭客隨機恐嚇詐騙，目前無人付贖，也未遭受到攻擊，學校部分雖未向警方報案，由教育部統籌因應，但警方已主動了解追查，不過坦言偵辦有相當的難度。

多所大專院校、國中小學，從上周五陸續接到從雲端列印出來的恐嚇信，警方調查，這些恐嚇信都是以英文書寫，且內容一模一樣，要求校方在3月1日前必須支付3元比幣幣、約台幣9萬多元，否則將摧毀學校的網路，研判是同一歹徒所為。

警方表示，國內校園使用的是TANET學術網路，標榜自由的學術網路是對外公開的，每台印表機都有獨立、公開的IP，駭客只要清查出那些IP是印表機，就可從世界各地寄送列印恐嚇信。

警方指出，雲端列印印表機不會留存紀錄，所以查不到歹徒上網IP位址，也無法追查歹徒比特幣錢包地址，偵辦相當困難。建議學校將印表機9100通訊埠關閉、改為區域網路，就不會收到類似的恐嚇文件，至於歹徒宣稱要摧毀網路，依各學校的防火牆及頻寬，可行性並不大。

另券商遭恐嚇部分，警方調查，共有15家券商月初收到屬名為Armade collective駭客組織的英文電子郵件，威脅必須在13日前支付10元比特幣、約台幣31萬元，否則將癱瘓網站，讓客戶無法下單交易。同一時間，澳洲金融機構也接獲恐嚇電郵。

警方調查，該駭客組織數年前曾攻擊瑞士多家銀行，成員後來陸續遭到逮捕入獄後，組織已近乎瓦解，但去年還是有歹徒假冒該組織向各國銀行進行恐嚇、勒贖比特幣，國內券商收到的電郵，內容與各國完全相同。

警方發現，歹徒月初以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDos）攻擊券商，只增加了800MB到2GB的流量，與駭客動則上百GB流量的攻擊有很大的落差，券商經清洗流量、過濾IP後，根本未造成影響，13日截止日後也未遭受攻擊。

警方調查，歹徒寄送電郵的IP在比利時與羅馬尼亞，已將資料提供給歐洲刑警組織請求協助偵辦。

(中時)