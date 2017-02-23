冷氣團報到 南區氣象局估24日清晨最低僅14度

我要評比

冷氣團報到，台南一日平均溫差降幅將達8度，南區氣象局23日中午在台南還測得28度高溫，預估24日清晨將出現14度低溫，平均一日溫差將達8度。氣象局觀測科提醒冷氣團正逐漸南下，北台灣23日下午3時許氣溫已降至12度，未來幾小時溫度降幅會「很有感」。

南區氣象局觀測科長黃文亭表示，台南23日下午1時許還測得28.2度高溫，民眾在大太陽下大多僅穿一件衣服，但因大陸冷氣團南下，全台各地氣溫已開始明顯下降，台南24日清晨將只有14至15度，24日中午再回升至17至21度，最高溫約20度左右。

黃文亭分析，24日台南降雨機率不高，但降幅將「很有感」，一日之間的溫差大，呼籲民眾做好保暖措施。

(中時)