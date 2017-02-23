紀念228 陸委會籲大陸客觀面對歷史真相
針對大陸舉辦紀念二二八事件活動及相關論述，陸委會發言人邱垂正行今天表示，二二八事件是臺灣民眾反對威權、爭取權益的重要歷史，也是影響臺灣民主政治轉型與促進社會和解的觸媒。大陸當局應公正、客觀看待歴史事實，正確理解此一事件本質，體會臺灣方面務實面對歷史真相、追求公平正義，與可以寬恕、不能遺忘的精神與態度。
陸委會強調，政府對於二二八事件歷史真相的處理，選擇勇於面對真相、深刻反思與承擔責任，透過向受難者家屬道歉、立法補償及舉辦各項紀念方式，還原事實真相、記取教訓、撫平傷口，將轉型正義建立在事實的基礎上，將和解力量轉化為國家發展、社會進步動力。這些經驗彌足珍貴，在中國大陸面對內部訴求時，應可作為共享的價值與努力方向。
陸委會指出，中華民國是主權國家，去年520以來，政府致力推動兩岸關係和平穩定發展。陸委會認為，兩岸關係的良性互動發展，是雙方共同的責任，需要透過交流互動、溝通協商來化解分歧，增進相互瞭解與認識。
陸委會表示，今天大陸在面對任何歷史事件，均無需過度政治解讀，更應以歷史為師，任何政府都不應濫用國家暴力處理民怨，避免撕裂社會、造成對立，以使人民的權益福祉獲得充分保障。
(中時)
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