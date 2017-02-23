沖繩嘉手納基地飛行噪音訴訟 日政府被判賠82億創新高

沖繩縣美軍嘉手納基地附近居民抗議噪音訴訟。(美聯社)

沖繩縣美軍嘉手納基地附近約2萬2千多居民向那霸地方法院提起的噪音訴訟案，那霸地方法院沖繩支部23日判日本政府賠償約302億日圓(約新台幣82億7千多萬元)，這是美軍基地噪音訴訟賠償額最高的一次。

嘉手納基地噪音訴訟案，是由居住在嘉手納町(相當於鄉)和沖繩市等5市町村的7500戶、2萬2千多居民提出的，他們以美國軍機飛行噪音妨礙睡眠、損害健康和聽覺為由，向日本政府索賠平均每人每月5萬7500日圓(約新台幣1萬5千7百多元)，並要求美軍軍機停止上午7時至下午7時的飛行。

23日的判決中雖判賠，但有關停飛的要求，法庭認為，日本政府無權限制基地的美國軍機飛行，故駁回請求。有關判賠的理由，判決文中說明指出，「1970年代基地周邊的噪音影響早已成為社會問題，但美國和日本政府至今未採取徹底有效的防止措施，放任違法的噪音損害他人權益。」

這次法院認可賠償的原告人數為2萬2005人，住在噪音指數達75以上地區的原告，每人每月可獲平均7千日圓(約1918元)的賠償；噪音指數達80以上地區，每人每月平均也獲1萬3千日圓(約3562元)的賠償；85至95的地區每人每月1萬9千日圓至3萬5千日圓(約5200至9590元)，與以往的賠償額相比提高許多。

日本過去針對自衛隊和美軍基地噪音的訴訟中，賠償額最高的是第4次厚木基地的訴訟，這次則超出約82億日圓，創下歷史新高。但是當地居民仍不滿停飛要求被駁回，故仍將提起上訴。

這是第3次的嘉手納基地訴訟，第1次訴訟是在1982年，約有900人參加，第2次訴訟約5500人。前兩次都認定噪音擾民違法，並勒令日本政府賠償。此次為第3次訴訟，長達6年，還包括了第1、2次訴訟的原告。

(中時)