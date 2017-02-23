10多隻青鯊遭肢解 漁船船長遭函送

海巡隊員起出的鯊魚鰭已經與魚身分離。(海巡八二大隊提供)

海巡隊員起出大批魚身，逐一過磅秤重。(海巡八二大隊提供)

一艘東港籍漁船今天下午進到成功鎮新港漁港時，海巡人員登船執行安全檢查勤務，發現船上有大批遭肢解、鰭身分離的鯊魚鰭及魚身，其中鯊魚鰭重為36.92公斤，推算有10多隻鯊魚遭肢解。海巡八二大隊表示，遭肢解的是俗稱水鯊的青鯊，業者對於犯行坦承不諱，今天將船長函送主管機關裁處。

漁業署從2013年7月開始，嚴格執行鯊魚鰭不離身的政策，要求漁民捕獲鯊魚後禁止魚鰭與魚身分離，不過今天海巡隊員執行安全檢查勤務時，發現東港籍的漁船船艙中，竟藏有大批分離的魚鰭與魚身，海巡隊員立即登船起出漁獲檢查。

海巡八二大隊指出，起出的魚鰭重36.92公斤，鯊魚身總重達270.69公斤，預估有10多隻青鯊遭肢解，船長對於犯行坦承不諱，海巡也將他函送主管機關裁處。

(中時)