降血脂用藥大增 患者沒變多但給付放寬
去年降血脂藥物花掉新台幣51億元健保費用，心臟科醫師洪惠風認為，患者沒有大幅增加，推測是因研究證實壞膽固醇愈低對身體好處愈多，健保因此放寬給付門檻，影響醫師開藥。
新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風今天受訪時表示，血管壁厚度跟血液中的「低密度脂蛋白膽固醇」（俗稱壞膽固醇）有正向相關，壞膽固醇值每增加1%，心血管疾病風險增加1%，以往醫界僅知壞膽固醇若降低到70mg/dL，動脈硬化速度降到0，便以此作為控制標準。
近年研究陸續發現，壞膽固醇值若低於70，不僅動脈不會硬化，血管壁竟然還會變薄。洪惠風指出，各國研究試著再降到60、50，甚至30，發現血管變薄後，輕微阻塞的血管也會變得通暢，有助降低心臟病風險。
截至目前，降低壞膽固醇「有利無弊」，尚未發現任何可能引發的健康風險，洪惠風說，這讓心臟科醫師在用藥上更大膽，尤其治療本身已是心血管疾病危險族群的心臟病、糖尿病患者，更是盡可能降低壞膽固醇。
此外，洪惠風指出，以前降血脂藥物的健保給付條件非常嚴格，曾讓台灣一度成為亞洲血脂控制最差國家，加上就算按照健保規定申請，仍有將近一半會被核刪，後續即便申復，也可能只領到原本的「半價」藥費，直到近年才逐漸放寬條件。
要避免高血脂及心血管疾病，洪惠風說，根據研究，透過飲食控制和規律運動，血中的壞膽固醇最多可能減掉8%，建議飲食方面應注意低糖、低鹽、低反式脂肪，認真運動及控制體重。1060223
(中央社)
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