大學考招新方案 新型學測採計5選4

大學招聯會今天公布大學考招新方案，維持兩次分發，高三寒假考新型學測5科，大學申請入學可從中選擇採計最多4科，而採計綜合學習表現比重至少5成。

大學招生委員會聯合會今天召開常務委員會，討論預計110學年上路的考招新制。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，根據常委會今天通過的方案，未來考科將改為新型學測（X） 和分科測驗（Y），新型學測在高三寒假施測，分科測驗在7月初舉行，X考科包括國文、英文、數學、自然及社會，Y考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民。

招生方面，戴念華表示，仍維持兩次分發原則，高三下課程結束後，約5、6月進行個人申請招生，申請時間會縮短為16天，週一到週日都舉辦面試，希望給高三下較多學習時間，7月初考完分科測驗後，再進行分發入學，申請入學採計新型學測和綜合學習表現（P），而P採計比重至少5成。

採計科目則有變動，戴念華表示，去年公布的方案，原本新型學測是考國、英、數3科再加社會或自然擇一，最新方案是新型學測一樣考5科，但大學可從國英數社自5科中任選最多4科採計，而分發入學則採計X、Y加上術科，最多可採計5科、最少採計3科。

為搭配107課綱，戴念華表示，大學招生將參考「綜合學習表現（P）」，P包含「學生學習歷程（P1）」及「大學校系自辦甄試項目（P2）」，P1是高中生的修課、成績或多元表現等，P2是面試、實作等成績，P1、P2比重雖然還未定，但會朝P2比重不大於P1的方向規劃，而大學招生時參採P的比重至少要5成。

戴念華說，今年出爐的方案經過招聯會常務會議通過後，將送到招聯會會員大會上進行討論，正式方案才算通過，之後會再送教育部核備，希望趕在107年公告，讓當年度高一生適用。1060223

(中央社)