社會團體單獨立法 許可制改登記制

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內政部今天通過社會團體法草案，賦予社會團體組織運作更多彈性，並將實施超過20年的設立「許可制」，鬆綁為更開放自由的「登記制」；草案將報行政院審查後，送立法院審議。

內政部長葉俊榮表示，社會團體法草案的單獨立法，格外具有時代意義，不只鬆綁對社會團體的相關管制，更儘可能促進社會團體發展，讓台灣豐沛的市民社會力量更可活絡發展。

內政部表示，現行人民團體法是民國31年訓政時期制定，雖然在78年、81年經過幾次修正，但都只是名稱上的修正，其內涵仍以高度管制的方式管理人民團體相關事務，違背當前民主法治及人權保障的思潮。

因此，內政部說，全面檢討與翻修，將人民團體法有關社會團體部分單獨制定社會團體法。

內政部表示，社會團體法草案在實務上進一步鬆綁各項團體的申請設立門檻，對團體名稱、工作人員職稱、理監事人數等不再做過多限制，提供人民更寬廣與自由的結社環境。1060223

(中央社)