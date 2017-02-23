公益農場慶收成　孩童體驗拔蘿蔔樂趣

學童下田體驗拔蘿蔔樂趣。（莊曜聰攝）

幼稚園小朋友邊唱歌邊拔蘿蔔，玩得開心。（莊曜聰攝）

胡蘿蔔田中開音樂會。（莊曜聰攝）

農糧署南區分署署長姚志旺到現場參與活動。（莊曜聰攝）

為推廣食農教育，將軍農會在漚汪國小後方租了1分農地，免費提供學童耕作，4個月前種下的胡蘿蔔今天開心收成，漚汪國小校長許德文邀請多所國小及鄰近幼兒園孩童來田裡開音樂會，體驗拔蘿蔔樂趣，現場笑聲不斷。

胡蘿蔔是將軍區主要經濟作物，全區種植面積約有280公頃，目前已進入胡蘿蔔採收季節，今年契作價格創下近年新高，讓耕作農民鬆了一口氣，將軍區農會將在3月4日舉辦胡蘿蔔產業文化節，推廣胡蘿蔔多樣化的食用方式。

將軍農會總幹事吳明成表示，去年初受到寒害及強降雨影響，胡蘿蔔減產五成以上，且裂果情形嚴重，能交貨的數量比實際更少，市場供需失衡，契作商為了鼓勵農民種植，提高收購價格，從往年的每台斤2元出頭提高到3元，農會統計栽種面積280公頃，比往年增加一成。

漚汪國小校長許德文表示，今天開心農場收成的胡蘿蔔將全數義賣，所得將做為公益關懷及國小學童的助學圓夢金，分為6、20、30公斤裝3種規格，有意者可直接向漚汪國小教導處洽詢。

(中時)