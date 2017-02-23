禽流感禁宰最後一天 南市農業局查獲私宰雞
禽流感疫情讓農委會祭出禁宰禽隻7天，23日是禁宰的最後一天，南市府農業局為防止業者提前宰殺，今日前往白河山產市場查緝，果然查獲一家違法私宰並販賣禽肉的業者。起初業者還提出合法證明企圖掩蓋非法，但23日仍在禁宰期間，也讓業者的說法不攻自破。
農委會下令17日起全台家禽禁運、禁宰7天，防止禽流感疫情擴散，期間南市府農業局也組成查緝小組，加強取締雞、鴨、鵝等違法屠宰行為，今日前往白河山產市場，果然查獲一家違法私宰業者，計11.5隻的私宰雞。
農業局畜牧科長周志勳表示，近日山產市場內因禁宰令應無人開業，但該業者卻還有營業，查緝人員上前詢問時，業者竟拿出部分合法屠宰證明，企圖掩蓋私宰雞隻販售牟利，由於仍在禁宰期間，業者的謊言不攻自破。
該業者為禁宰令後，台南查獲的第一件私宰禽隻，其不僅違反畜牧法，更在防疫禁宰期間私宰雞隻，農業局依法對業者開罰10萬元，而查獲的私宰屠體已全數送化製場銷毀。
全國家禽禁宰禁運7天雖讓許多禽肉攤商生意大受影響，不過，禽流感疫情確實初見成效獲得控制，業者也鬆一口氣。農委會今也公告24日凌晨起解除禁宰禁運，並未延長禁宰時間。
(中時)
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