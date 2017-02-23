總統要求解密僑委會4件228資料 原來和日本台僑有關

蔡英文總統今天在228受難家屬前要求僑委會應儘速將4件228檔案資料解密，僑委會副委員長田秋堇說，僑委會已於22日就將此檔案解密，內容則是日本台僑在海外舉辦紀念228活動的資料。

總統府副秘書長姚人多表示，據他所知，不但沒有拒解密，僑委會在獲悉此事之後，還用最積極的態度來處理。解密的流程已經到最後的階段，228之前，檔案局會向外界說明結果，應該明天檔案局就會完成解密。

為何總統對這4件檔案是否解密認知有落差？知情人士表示，因為解密有一定的流程，發文機關是日本辦事處，雖然以僑委會的立場認為此4件案子已經完成解密，但是行政機關的認定上，還是必須走完行政程序才可以算解密。

僑委會副委員長田秋堇下午受訪指出，昨天她看到這4件檔案後，覺得沒有什麼，立刻就把這檔案解密。但可能幕僚還沒告知總統，所以上午總統才會這樣談。

對於檔案內容，田秋堇表示，主要是台灣駐日代表處，例如大阪辦事處，蒐集海外台僑於1961年到1970年左右舉辦紀念228事件的活動。

(中時)