總統要求解密僑委會4件228資料 原來和日本台僑有關
蔡英文總統今天在228受難家屬前要求僑委會應儘速將4件228檔案資料解密，僑委會副委員長田秋堇說，僑委會已於22日就將此檔案解密，內容則是日本台僑在海外舉辦紀念228活動的資料。
總統府副秘書長姚人多表示，據他所知，不但沒有拒解密，僑委會在獲悉此事之後，還用最積極的態度來處理。解密的流程已經到最後的階段，228之前，檔案局會向外界說明結果，應該明天檔案局就會完成解密。
為何總統對這4件檔案是否解密認知有落差？知情人士表示，因為解密有一定的流程，發文機關是日本辦事處，雖然以僑委會的立場認為此4件案子已經完成解密，但是行政機關的認定上，還是必須走完行政程序才可以算解密。
僑委會副委員長田秋堇下午受訪指出，昨天她看到這4件檔案後，覺得沒有什麼，立刻就把這檔案解密。但可能幕僚還沒告知總統，所以上午總統才會這樣談。
對於檔案內容，田秋堇表示，主要是台灣駐日代表處，例如大阪辦事處，蒐集海外台僑於1961年到1970年左右舉辦紀念228事件的活動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。