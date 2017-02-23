海倫清桃火速擁新歡 前夫戴假髮現身釋疑

戴發奎疑似戴假髮現身節目，暢談海戴人生。(取自YouTube)

戴發奎先前戴帽與海倫清桃召開記者會。(本報系資料照，粘耿豪攝)

海倫清桃與前夫戴發奎離婚不過1個多月，就被拍到勾著壯男甜蜜返香閨，戴發奎前2天也再次於節目《54新觀點》現身，有別先前戴著帽子的模樣，戴發奎頂上疑似戴著假髮引關注。

戴發奎與海倫清桃離婚後，首度上節目談論心情，名嘴許勝梅追問他會不會後悔當初在臉書PO那篇自白文？戴發奎表示PO文用意只是希望桃子能離開演藝圈，跟他一起發展事業，每天也為重創前妻形象，難以入眠。

至於海倫清桃另擁新歡，戴發奎也稱她是為了尋求贊助，需要跟不同人吃飯，與那位胸肌男並沒有什麼感情糾葛。

戴發奎更表示，與海倫清桃一起努力了這麼久，現在卻變成這樣，自己也彷彿在無間道、地獄一樣，每天心情都非常苦悶，「我恨不得就到大馬路上去給給車子撞死了。」但又想起前妻曾對他說，活著就會有希望，才一直努力到現在。

(中時電子報)