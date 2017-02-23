與街友共煮共享 石頭湯廚房全新開張

（張鎧乙攝）

（張鎧乙攝）

（張鎧乙攝）

（張鎧乙攝）

由3名年輕人組成的「人生百味」團隊發起「石頭湯計畫」，募集剩食烹煮、並走上街頭與街友共享，與同樣發起「惜食計畫」的台北北區扶輪社以及關懷街友的芒草心慈善協會旗下「起家工作室」攜手，選定萬華區南機場一處舊有公共空間，打造全新「石頭湯廚房」，盼更多人響應，用愛「共煮共享」。

(中時)