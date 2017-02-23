全運會吉祥物名遭批不雅 縣府：不改名
宜蘭縣政府為承辦全國運動會，推出「古弟」吉祥物宣傳。卑南族歌手紀曉君昨晚指出，「古弟」在卑南族語指的是女性生殖器。縣府今天說，沒有冒犯之意，不會考慮改名。
宜蘭縣政府將在今年10月承辦全國運動會。為宣傳行銷，籌備單位日前推出外表綠色可愛，並有原住民圖騰的「古弟」人偶吉祥物，於各地宣傳活動。
「古弟帶大家做運動，是要高潮不斷就是了…」紀曉君昨晚在個人臉書貼文指出，這誰取的名字？古弟乃是卑南族語的女性生殖器，使用時請雙手合十啊，阿門。
「看到我都愣住了」有網友回應，「古弟」在布農族、排灣族來說，也是指女生的生殖器官，「古弟終於可以出來見人了」、「我都害羞了」。
宜蘭縣副縣長朱壽騫晚間說，全運會吉祥物是以英文「Good」取名為「古弟」，是指「好」的意思，設計上也有融合原住民元素，也絕對沒有冒犯原住民的意思，感謝外界關心，將全力辦好全運會，但不會考慮改名。1060223
(中央社)
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