金正男遇害共軍增兵邊境？陸：純屬捏造

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北韓領導人金正恩兄長金正男遭到暗殺後，傳出中共解放軍向北韓邊境增兵以防突發事件，中國大陸國防部發言人任國強今天予以否認，指相關報導純屬謠言。

金正男13日在馬來西亞遇刺身亡後，香港媒體曾報導，中國大陸擔憂可能的突發事件，增派千名軍隊前往北韓邊境駐守。

中新網報導，任國強下午在中國大陸國防部例行記者會上被問及此事時表示，關於中共解放軍增兵邊境的報導「毫無根據、純屬捏造」。1060223

(中央社)