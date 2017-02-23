一蘭拉麵台灣首家分店 6月開幕

台人赴日旅遊必吃的一蘭拉麵今年將在台開設首間分店，一蘭拉麵今天在臉書宣布台灣店將於6月盛大開幕，屆時不用飛日本，就可以在台灣吃到原汁原味的拉麵。

日本一蘭拉麵因為濃郁的湯頭以及客製化的服務獲得許多台灣民眾的喜愛，台灣首間分店雖然日前已開始徵人、店址也曝光，但開幕日卻一直是未知數。

如今，台灣首店開幕日期已經確定。一蘭拉麵台灣官方臉書今天在粉絲專頁貼文指出，台灣店將於6月盛大開幕，有信心帶來與日本味道完全相同的天然豚骨拉麵及一蘭拉麵文化到台灣，讓來店的客人彷彿置身日本一蘭拉麵店中。1060223

(中央社)