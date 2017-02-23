美威力球印州開出 1幸運兒中134億

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美國威力球昨天開獎，頭獎在印第安納州開出，這名幸運兒將可獲得威力球史上最高彩金之一4.35億美元（約台幣134億）。

中獎號碼是52、10、61、28、13，特別號2。根據威力球網站，頭獎獎落印第安納州，這是威力球史上第7高頭彩。

上回中頭彩的彩券是在去年12月17日售出。贏得威力球頭彩的機率是2億9220萬1338分之1。

威力球彩券在美國44州、華府、波多黎各及美屬維京群島販售。（譯者：中央社蔡佳伶）1060223

(中央社)