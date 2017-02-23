偷腳踏車半夜閒晃 毒蟲遭逮送辦
林姓男子日前到基隆市仁愛之家，竊取陳姓老翁辛苦存錢買下的腳踏車，還拿走禦寒背心半夜騎車到處閒晃，警方巡邏時眼尖認出失竊腳踏車，當場逮捕林男，並起出毒品吸食器。
第四警分局安定派出所副所長魏文章、警員譚如軍和李健鳴，昨天深夜11時巡邏經過基金一路時，發現對向1名男子穿著灰色背心，騎著黑色腳踏車迎面而來，與日前陳姓老翁報案失竊腳踏車特徵相符。
員警立刻上前盤查，24歲的林男坦承因看到腳踏車未上鎖，且以為偷腳踏車比較不會引起警方注意，一時起了貪念才會偷走，不料還是被警方一眼認出。
警方隨後又在林男身上查獲玻璃毒品吸食器，林男見狀只好供出才剛吸完毒品安非他命，經告知相關權利後，警方依竊盜現行犯逮捕林男。
76歲的陳姓老翁向警方表示，好不容易辛苦存錢買輛腳踏車代步，未料卻遭人偷走，正當感到失落時，警方就通知找到腳踏車，讓他開心不已。警方訊後依竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦。1060223
(中央社)
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