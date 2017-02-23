傅崐萁受電台專訪 盼蔡總統以蒼生為念

花蓮縣長傅崐萁（左）與電台主持人趙少康相見歡。（花蓮縣政府提供）

全台唯一七連霸五星縣長傅崐萁，今日接受電台專訪，與趙少康暢談國際局勢、兩岸關係及台灣內政等議題，在面對險峻的兩岸關係危機中，傅崐萁呼籲蔡英文總統勿違逆世界潮流，將世界最大的市場排拒在外，應以台灣蒼生為念，務實為人民找出活路。

連續七年施政滿意度都得到全國第一名，傅崐萁表示，為人民來服務，是人生難得的機遇，花蓮過去為全台最大的三等偏鄉窮縣，他感謝花蓮人民肯給他服務機會，因次不管是四年、八年，他都願意為花蓮種福田，希望讓花蓮人看到希望。

傅崐萁沉痛說，去年520後陸客大幅減少，花蓮成為行政院主計處公布的「重災區」，憂心蔡總統的兩岸政策，拒絕了全世界最大的市場，無異是違逆了世界潮流，若兩岸關係再惡化下去，依台灣現況情發展，萬一大三通斷航，那台灣該怎麼辦？

他指出，眾所皆知，陸客是全世界購買力最強的客源，雖然國家政策如此，花蓮只有自救，持續與大陸溝通，希望讓陸客能夠進來，目前也成功爭取到香港直航花蓮班機，下月底將增加至每周七班，開拓陸客和其他國家客源來花蓮，若大三通斷航，花蓮機場至少還可以成為台灣第三大的中轉機場。

對於台灣國際情勢及處境，傅崐萁語重心長地說，現在政府拒絕了大陸市場，但要南向到那個國家？政府不斷向美、日兩國傾斜，如果政府持續把民眾血汗錢來跟美國買武器，不但替美國人站衛兵還要自已花錢買武器，這樣的軍備競賽會是台灣之福？

傅崐萁也誠摰呼籲蔡總統，應該好好的回到就職典禮上宣示，尊重中華民國憲法，主權領土完整，承認兩岸人民關係條例和尊重92年會談之事實。他認為蔡英文東繞西繞繞了半天，就差那一句話「九二共識」，再三呼籲為了台灣二千三百萬人，乾脆就講出來吧。

(中時)