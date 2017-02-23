4年後再戰古巴 彭政閔：實力沒前幾屆好

彭政閔繼2013年經典賽後再度對戰古巴國家隊。（葉姵妤攝）

中信兄弟今天(23日)在台中洲際棒球場迎戰經典賽古巴隊，這也是「恰恰」彭政閔繼2013年第3屆經典賽後再戰紅色閃電，依他的觀察，今年古巴隊與前幾屆的實力有些落差，但無論陣容如何，都還是有一定水準。

彭政閔過去在國家隊時期有過多次和古巴隊交手的經驗，最近一次則是2013年的世界棒球經典賽， 相隔4年後，這次以中信兄弟球員身份再度對上古巴隊，恰恰笑說：「沒什麼特別的感覺，這也是一場(季前)熱身賽，不一樣的只是這次是在自己的母隊打。」

古巴隊這次來台，已先與經典賽中華隊進行2場交手，戰績1勝1負，彭政閔提到：「前2場比賽有看，古巴隊這次好像還不是最強的陣容，感覺跟上一屆有差別，但古巴隊不管是投、打、守、跑壘和觀念等，各項表現都在各國之上，不能輕視他們的實力。」

打完這場與古巴隊的比賽後，彭政閔將在明天向中職聯隊報到，以隊長身份率隊赴日本福岡，與日本國家隊進行2場交手，但他透露，在兄弟的自辦熱身賽中，自己至今僅打了約10打席，狀況還在調整中。

面對已為經典賽準備多時的日本隊，彭政閔說：「兩邊的調整狀況不一樣，他們已經打了很多場比賽，已經進入備戰期，跟我們的進度有差，但我們還是會全力以赴。」恰恰也提到，雖然是交流賽性質，還是會盡力打，不管調整得如何，都要尊重比賽，「尊重對手就等於尊重自己。」

(中時電子報)