4年後再戰古巴 彭政閔：實力沒前幾屆好
中信兄弟今天(23日)在台中洲際棒球場迎戰經典賽古巴隊，這也是「恰恰」彭政閔繼2013年第3屆經典賽後再戰紅色閃電，依他的觀察，今年古巴隊與前幾屆的實力有些落差，但無論陣容如何，都還是有一定水準。
彭政閔過去在國家隊時期有過多次和古巴隊交手的經驗，最近一次則是2013年的世界棒球經典賽， 相隔4年後，這次以中信兄弟球員身份再度對上古巴隊，恰恰笑說：「沒什麼特別的感覺，這也是一場(季前)熱身賽，不一樣的只是這次是在自己的母隊打。」
古巴隊這次來台，已先與經典賽中華隊進行2場交手，戰績1勝1負，彭政閔提到：「前2場比賽有看，古巴隊這次好像還不是最強的陣容，感覺跟上一屆有差別，但古巴隊不管是投、打、守、跑壘和觀念等，各項表現都在各國之上，不能輕視他們的實力。」
打完這場與古巴隊的比賽後，彭政閔將在明天向中職聯隊報到，以隊長身份率隊赴日本福岡，與日本國家隊進行2場交手，但他透露，在兄弟的自辦熱身賽中，自己至今僅打了約10打席，狀況還在調整中。
面對已為經典賽準備多時的日本隊，彭政閔說：「兩邊的調整狀況不一樣，他們已經打了很多場比賽，已經進入備戰期，跟我們的進度有差，但我們還是會全力以赴。」恰恰也提到，雖然是交流賽性質，還是會盡力打，不管調整得如何，都要尊重比賽，「尊重對手就等於尊重自己。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。