LPGA泰國賽 曾雅妮首輪並列44名
台灣高球女將曾雅妮在LPGA泰國賽首輪打出73桿並列44名，龔怡萍則是打出75桿並列58名。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣4918萬元）的LPGA泰國賽（Honda LPGAThailand），當地時間23日起在泰國的春武里省進行4回合共72洞的賽事。
本次賽事賽共有18位世界排名前20名的好手參賽，里約奧運金牌，韓國選手朴仁妃（Inbee Park）更以此役作為她個人今年的首戰；台灣選手則有曾雅妮、龔怡萍兩人參賽，其中曾雅妮2011年、2012年曾在本項賽事完成2連霸。
曾雅妮首輪抓下2隻小鳥，但吞下3個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，並列44名。
龔怡萍今天抓下1隻小鳥，吞下2個柏忌，還在第2洞吞下一記雙柏忌，打出高於標準桿3桿的75桿，並列58名。
泰國女將艾利亞（Ariya Jutanugarn）首輪抓下6隻小鳥，沒有吞下柏忌，韓國女將梁熙英（Amy Yang）今天抓下7隻小鳥，吞下1個柏忌，兩人同以低於標準桿6桿的66桿成績並列領先。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。