立榮4/1起開航金門馬公航線 24日開訂

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立榮航空承接原復興航空金門往返馬公航線，今天宣布，4月1日起開航，2月24日上午8時起開放訂位。

立榮航空金門-馬公航線每周3班，除了方便澎湖及金門民眾往返兩地外，也將讓「立榮金廈一條龍」的旅遊行程更豐富。

立榮航空金門-馬公，週一、四、六以ATR72-600機型飛航，提供70個經濟艙座位數，金門起飛時間是下午1時30分，2時10分到馬公；馬公回程是下午2時50分，3時30分到金門。

立榮航空慶賀金門-馬公開航，推出網路限量優惠票價，單程最低只要新台幣1265元起，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家Fami Port等通路一次完成訂位購票。

立榮航空表示，金門-馬公開航後，立榮航空國內航線達17條，是各航空公司之冠。

立榮航空也與旅遊業者推出超值方案，由澎湖出發前往金門的立榮假期，3天2夜機加酒套裝行程，每人只需要4750元起，另贈送金門觀光護照；由金門出發前往澎湖的立榮假期3天2夜機加酒套裝行程，每人只要4950元起，另贈送白灣餐廳餐飲兌換券。

另針對台灣本島出發的民眾，也規劃「雙五星饗宴」跳島遊，入住金門昇恆昌金湖大飯店與澎湖福朋喜來登酒店等五星級飯店。

「立榮金廈一條龍」也針對往返澎湖與大陸的民眾推出超級優惠價，內容包含金門-馬公機票、金門機場至水頭碼頭接駁、水頭碼頭至廈門五通碼頭或泉州船票，優惠活動即日起至6月30日。1060223

(中央社)