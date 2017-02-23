大學考招改5選4 葉丙成憂變高中生災難

大學考招新方案今天公布，學測考5科，大學申請可從中任選最多採計4科，台大教授葉丙成憂心這會成為高中生的災難，讓高中選修課「掛羊頭賣狗肉」。

大學招生委員會聯合會今天公布最新的大學考招方案，未來考科將改為新型學測和分科測驗，新型學測包含國、英、數、社、自，大學申請入學可從中任選最多採計4科，而申請入學計新型學測和綜合學習表現（P），P採計比重至少佔5成。

台大電機系教授葉丙成表示，現在的「5選4」比原本的「3+1（國、英、數加社會或自然擇一）」方案更糟糕，對高中生來說，根本就是災難，因為學生根本不知道學校會採計哪些科目，等於是逼學生全考，而這5科涵蓋10個學科，高三生未來形同繼續埋沒在這10個考科中。

對於招聯會的新方案，葉丙成認為，未來的孩子會比現在高中生更慘，因為教育部107的教學時數早已把許多科目當作非考科而調降，如自然科已從20學分降為8學分，如今大學端主導的招聯會因為不清楚教育部107教學時數的調整，而研擬這樣的考招方案，只會逼高中比選修課拿回去幫學生準備考科，讓選修課變成「掛羊頭賣狗肉」。

葉丙成表示，20年前的教改是體制內的教師被迫改變，但這次107課程改革是體制內教師願意相信政府，真的動起來為課程改革能努力，可以說是史無前例，如果大學用這樣的考招方式，等於告訴大家白忙一場，很多高中校長、老師都感到很悲憤，不知道未來該怎麼做。

葉丙成也指出，107新課綱是教育部長潘文忠在國教院副院長任內起草，大家相信部長真的有理想，想讓台灣的教育脫胎換骨，希望教育部能堅持107課程改革的理想，當高中老師的後盾，別讓高三生永遠沈淪只為考試而準備。1060223

(中央社)