老兵群起上訪 陸國防部：問題會解決

針對大批中國大陸退役軍人22日聚集在中共中紀委前上訪，反映安置問題，中國大陸國防部發言人任國強今天說，「部分退役人員的生活狀況得到改善」，生活困難問題會逐步解決。

中國大陸國防部下午舉行例行記者會，任國強在回答媒體提問時，作上述表示。

任國強說，中共黨中央、中國大陸國務院和中央軍委「對廣大退役人員的生活非常關心，對解決他們的生活困難問題高度重視，推出了一系列政策措施」。

他宣稱，地方各級黨委、政府「做了大量工作，提高退役人員優撫待遇，部分退役人員的生活狀況得到改善」。

任國強又說，「相信隨著改革的深入推進和經濟進一步發展，各種社會保障機制不斷健全，相關政策逐步完善和落實，部分退役人員暫時生活困難問題會逐步得到解決」。

自由亞洲電台報導，來自中國大陸各地的上萬名退伍軍人，因為不滿地方政府未落實官方的安置政策，22日清晨突破地方政府阻撓，在北京的中共中紀委大樓前上訪；而在21日，成都則有約300名退伍軍人在四川省政府前請願。

報導提到，部分前往北京參加上訪的退伍軍人，中途被當地政府攔截。其中，來自山西臨汾的一批退伍軍人在北京琉璃河檢查站被臨汾派出的公安攔截，其中4人被打傷；而來自山西其它地區及黑龍江的退伍軍人，則被帶到其它地點限制行動。1060223

(中央社)