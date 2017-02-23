救國團是否為黨產 聽證會24日登場
行政院不當黨產處理委員會將針對救國團是否為國民黨附隨組織，於24日舉辦聽證會。雖然救國團質疑聽證會的正當性，但黨產會強調，聽證會只是調查的一環。
黨產會說，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，就「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」進行調查。舉辦聽證會的目的，為便利當事人及其他利害關係人陳述意見、提出證據，並邀請證人、學者、專家及有關政府機關提供專業意見。
聽證會將釐清救國團自41年10月31日成立時起，有無受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制等問題。
黨產會並於20日在網站上公布救國團初步調查報告，指出救國團除設總團部外，分設有17處縣市團委會、15處青年活動中心（含山莊及學苑）、8處輔導中心、學習中心據點共65個。
報告說，救國團也持有「中國青年旅行社有限公司」全部股份及「張老師文化事業股份有限公司」股份，並有多項轉投資。
報告表示，104年度救國團現金及銀行存款帳面金額新台幣8億3455萬元，基金存款帳面金額新台幣9億2434萬元，固定資產帳面金額新台幣24億5950萬元。
不過，救國團今天舉行記者會，批評聽證會違反正當法律程序，要求救國團在短短3天內做書面回應。且黨產會多位委員曾有言論或著作，認定救國團是中國國民黨附隨組織，顯然早有成見和預設立場。
黨產會則強調，救國團的聽證會只是調查的一環，整個調查仍在持續進行，歡迎救國團或國民黨提出說明或事證，以助釐清事實。至於是否預設立場，聽證會有網路直播，每一位委員的發言都可受社會檢驗。1060223
(中央社)
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