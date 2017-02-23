連2天發現保育類綠蠵龜 1死1野放

被漁民誤捕的綠蠵龜健康狀況佳，立即由海巡隊員野放。(海巡八二大隊提供)

被漁民誤捕的綠蠵龜健康狀況佳，測量過後立即野放。(海巡八二大隊提供)

海巡八二大隊連兩天接獲民眾通報發現海龜，昨天中午在三仙台灘岸發現一隻死亡多時的保育類綠蠵龜，由於已經沒有研究價值，因此由海巡人員就地掩埋。無獨有偶，今天上午金樽安檢所也接獲漁民通報表示，誤捕一隻海龜，經判定為保育類的綠蠵龜，所幸海龜狀況良好，海巡隊員立即將牠野放。

海巡八二大隊表示，昨天中午在三仙台灘岸發現的海龜，身長60公分、寬40公分，經台東縣政府農業處畜產保育科判斷為保育類的綠蠵龜，不過由於海龜死亡多時，已經沒有研究價值，因此採就地掩埋處置。

昨天上午同樣屬於海巡八二大隊的金樽安檢所，接獲漁民通報指出收網時誤捕海龜，海龜遭漁網纏繞，漁民將漁網割除後將海龜帶回港內交由海巡人員處置，畜產保育科判斷海龜同樣是保育類的綠蠵龜，體長48公分、寬30公分，還是未成年個體，由於綠蠵龜活動力佳、沒有明顯外傷，因此立即將牠野放，回到大海的家。

(中時)