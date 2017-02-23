中部第一場！大學博覽會明登場

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台中教育大學堪稱「師資培育」及「專門人才培育」雙軌發展的新型態大學。（校方提供）

國立中興大學今年首度在申請入學中推出「興翼計畫」入學方案，也將於大學博覽會中展現學校特色。（校方提供）

中部第一場！2017大學博覽會今天於「中時國際會展中心」展開，現場規畫4大展區、邀集逾50所大專院校參展，各校除展現產學合作、國際化等績效，跨校選課也成為許多大學的吸睛特色！此外，1111人力銀行專家更在場中為學生分析興趣、提供選填志願建議。

活動主辦單位旺旺中時媒體集團中國時報指出，這場大學博覽會共有超過50所大專院校、160個攤位參展，規畫有4大區域，分別為「國內大專院校」、「台大校際合作」、「台中市政府」、「推廣教育機構」。

「台大校際合作」區是由台大率領台科大、台師大、虎尾科大、雲科大、台藝大、國北教大共7校組成，透過成立教學聯盟、跨校選課的方式，提供學生多元、跨領域的課程內容，各校圖書館也資源共享，讓學生更具競爭力。

桃竹苗方面則有清華、中原、開南、健行、萬能、明新、聯合大學參加本屆大學博覽會，其中，清大今年新增竹師教育學院及藝術學院等9系，並推出新的獎學金方案；中原大學是企業最愛私立大學第一名，註冊率也是私立大學第一；開南大學是全國唯一與桃園航空城、亞洲矽谷雙核心接軌私立大學；明新科大目前共18系、4學士學位學程與10研究所，未來將朝大學城發展。

中部地區包括興大、東海大學、台中教大、中國醫大、亞大與朝陽、修平、嶺東、弘光、僑光等多校皆參展，各校卯足全力，紛紛拿出多年來耕耘教育的成效招攬學生，尤以產學無縫接軌、引領學生邁向國際化等方面最受矚目。

(中時)