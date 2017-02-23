台版戀舞 「夜市女王」邵雨薇跳搞笑「開市舞」

邵雨薇帶頭跳夜市「開市舞」。（三立）

邵雨薇帶頭跳夜市「開市舞」。（三立）

邵雨薇帶頭跳夜市「開市舞」，有搞笑騎摩托車動作。（三立）

邵雨薇帶頭跳夜市「開市舞」。（三立）

邵雨薇帶頭跳夜市「開市舞」。（三立）

日劇《月薪嬌妻》有紅透半邊天的「戀舞」，在三立、東森週五華劇《極品絕配》飾演夜市女王的邵雨薇，也帶領吳思賢（小樂）、謝麗金、梅賢治大跳創意「開市舞」，用吃漢堡、搖珍奶、蚵仔煎及騎摩托車等動作來串聯舞蹈，會有摩托車是因邵雨薇劇中開場就騎車亮相。不過沒什麼舞蹈細胞的邵雨薇，跳開市舞被狂虧根本「NG王」。

邵雨薇這次在劇中飾演夜市女王衛芬青，霸氣十足的她是夜市的大姐頭「青爺」，這次製作單位特別設計了夜市舞，安排夜市裡的主要演員一起跳，邵雨薇笑說當一聽到要跳的時候還有些擔心，因為之前在《1989一念間》中大跳華爾滋舞時就頭發漲，還好那時舞蹈表現的很唯美，但這次要大跳創意舞，卻擔心自己記不住動作，果真在拍時邵雨薇就是「NG王」，她說：「我的舞誤蹈細胞能有60分我就很滿意了！我也不擔心同手同腳出現，因為一定會發生，搞不好這樣還會有意外的搞笑「笑」果出現。」

由於開始一直NG，小樂和其他演員一直盯著邵雨薇，還隨時提醒她下一步的動作是甚麼，並抓她跳錯的地方，拍攝結束後邵雨薇還安慰自己：「跳完後覺得很逗趣，因為這種舞蹈要拍的可愛又好看，因此不一定要跳的很完美，只要姿勢對就好。」

吳思賢則很臭屁給自己舞蹈細胞打滿分，還說：「跳舞是不會太難啦，但一個人太會跳的話，跳這種簡單的舞蹈反擔心學不會。」讓邵雨薇聽後好想打他。吳思賢說以前在讀書時期有參加熱舞社，當時很密集又認真的練習，練到功課都「爛掉」，他說：「當時一個禮拜練7天，每天放學就練，練到晚上11點，真是太瘋狂了，連讀書和陪家人的時間都沒。」而聊到邵雨薇是NG王時，吳思賢收斂了一下臭屁，笑說：「雨薇雖然放槍多，但真的好可愛！」

(中時)