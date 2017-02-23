大學考招學測改5選4 教團：換湯不換藥
大學招聯會今天公布大學考招新方案，新型學測考5科，大學申請入學可從中任選最多採計4科，全教總認為，這是「換湯不換藥」，學生考試壓力並未減輕。
大學招生委員會聯合會今天公布最新的大學考招方案，未來考科將改為新型學測和分科測驗，新型學測包含國、英、數、社、自，大學申請入學可從中任選最多採計4科，而申請入學計新型學測和綜合學習表現（P），P採計比重至少佔5成。
全國教師工會總聯合會副秘書長黃致誠指出，不管是先前的「3+1」或是現在的「5選4」，其實都是換湯不換藥，如果只差1科，學生幾乎都會選擇全考，這樣升學機會才會比較大，如果學測還是跟現在一樣5科全考，根本不符合新課綱精神。
黃致誠表示，教育部希望落實高中選修課程，讓學生適性多元學習，但如果考試壓力還是這麼大，只會壓縮到學校選修課，原本最重要的應該是學習歷程，但考試壓力不減輕，學生就很難一邊兼顧考試，一邊求多元發展，高中也難有時間去發展選修課程。1060223
(中央社)
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