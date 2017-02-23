宋慧喬想演懸疑片 登台甜誇宋仲基
韓星宋慧喬今晚登台出席代言活動，直呼想挑戰懸疑片；談起韓劇「太陽的後裔」拍手機經典畫面，她笑說，韓星宋仲基拍攝前練很多次，誇讚宋仲基運動神經好，沒摔壞手機。
宋慧喬晚間以代言人身分在台北出席美妝品牌新品唇膏全球發表會，身穿條紋洋裝氣質亮相，不時放送甜笑，以中文「大家好，我是宋慧喬」打招呼，現身約17分鐘。
去年與宋仲基主演「太陽的後裔」，活動主持人阿Ken問宋慧喬，現在會不會有人看到她拿手機，就想學劇中橋段拍掉手機？宋慧喬被逗笑，連忙回沒有，摔壞手機很貴，大家要小心，宋仲基拍那場戲前練很多次。
阿Ken追問，宋仲基摔壞幾支手機？宋慧喬笑回，宋仲基運動神經好，鏡頭拍不到的地方也有墊東西，宋仲基沒摔壞手機。
未來想挑戰什麼角色？宋慧喬表示，類型比角色重要，沒演過懸疑片，希望有機會能演，角色造型醜或可怕都沒關係，為了詮釋角色當然可接受。
私下常素顏出門，宋慧喬說，擦口紅讓氣色好，最常擦粉紅色。直呼運氣很好，當演員受到大家矚目及喜愛，她認為演員內心世界好，才能表現出好演技，樂觀面對任何事，坦言有時很難，但她就是盡量做，希望下次能帶更好作品來台。1060223
(中央社)
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