高中棒球聯賽木棒組 八強出爐
高中棒球聯賽硬式木棒組賽事在嘉義市立棒球場舉行，西苑高中3比2勝美和高中、南英商工9比2勝成德高中，八強出爐。
今天上午西苑對美和之戰，西苑在3局上，蕭淳元安打帶起攻勢，黃韋盛、黃培鈞安打攻下2分。
美和在下個半局有所回應，劉凱倫二壘安打後，胡佳成適時安打，追回1分。
4下美和張健鑫安打上壘後，趁著西苑一壘手謝彤恩失誤，跑回本壘，比數追成2比2平手。
8局上西苑靠著第3棒邱達昱、第4棒謝彤恩安打串聯中下超前分，終場3比2擊敗美和。
八強賽24日開打，上午高苑工商對普門高中，中午穀保家商對興大附農；25日另外兩場八強賽是上午平鎮高中對西苑高中，中午鶯歌工商對南英商工。1060223
(中央社)
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