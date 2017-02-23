男童遛狗迷路 員警護送返家

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5歲小男童帶著愛犬離家玩耍，卻一時迷路，引起附近商家注意並報警，最後在員警四處訪查下，才順利護送男童返家。

竹山警分局今天表示，一名年約5歲男童昨天下午在家人不注意時，帶著愛犬出門遊玩，傍晚徘徊竹山鎮延和國中校門口人行道，附近商家發現男童徘徊多時，卻不見男童家長，覺得可疑而報警處理。

延平派出所警員簡紹育、王姿閔趕赴現場，詢問男童姓名及住處時，男童似因迷路緊張，無法清楚說出姓名及住處，女警王姿閔見狀全力安撫男童，員警簡紹育四處訪查附近住戶，但都無人認識男童。

此行一名民眾路過，熱心向員警說，男童可能是他鄰居的小孩，員警立即依提供地點，護送男童前往竹山鎮鹿山路牛湖山區的住家，終於順利讓男童平安返家，心急如焚的家人見員警護送男童返家，非常感謝員警協助，也肯定警察的教育訓練。

延平派出所長邱顯亮說，有鑑北部曾發生幼童遭傷害事件，處理員警不敢大意，處理過程積極帶男童尋找可能認識的人，剛自警校畢業的女警王姿閔則像「大姐姐」展現同理心，視男童如親弟關懷及安撫，眾人合作護送男童平安返家。1060223

(中央社)