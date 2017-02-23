廣州旅展開幕，黃健庭行銷台東
頗負盛名的廣州國際旅展，今天在廣州市中國進出口商品交易會展覽館舉行，台東縣長黃健庭親自出席參加台東推介會，並邀請民眾到台東旅遊，感受台東的熱情。
推介會由阿美族舞蹈拉開序幕，接著黃健庭親自上台演唱耳熟能詳的台東著名歌曲－綠島小夜曲，瞬間拉近與民眾的距離。
黃健庭強調，台東是全台灣最早看到日出的地方，有最高比例的原住民、還有最長的海岸線，盛產的釋迦則是著名的農產品，去年台東與上海、香港及北海道還被國際知名旅遊媒體-孤獨星球評鑑為亞洲十大必遊城市，還是張惠妹與A-LIN的故鄉，相當值得一遊。
廣州市台辦主任高耀宗表示，透過此次推介會，讓更多廣東的民眾認識台東，同時也希望台東的朋友多到廣東旅遊，這這次黃健庭縣長親自率團前來，就是代表所有台東縣人民來邀請廣東的好朋友們到台東渡假旅遊，也希望透過此次機會，開啟雙方業者合作的新契機，共創雙贏!
(中時)
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