陸055艦首批8艘 護衛4航母編隊
大陸軍網今天報導，中國海軍055型導彈驅逐艦首批訂單為8艘。未來將配備於中國4艘常規動力航母。
新浪軍事新聞報導，中國國產航母的建造。除了已經為大眾矚目已久的001及001A型航母外，002型航母也將推出，預計，大陸海軍將擁有001型1艘、001A型1艘、002型2艘，共計4艘常規動力航母。
這與055型艦8艘訂單不謀而合，即每個航母戰鬥群將會配備1到2艘055型導彈驅逐艦，作為整個戰鬥群的海基區域防空指揮核心。
中國海軍到底為什麼建造055型萬噸級導彈驅逐艦？據大陸鐵血網報導，055型大型導彈驅逐艦的出現，實際上是中國海軍走向遠海的一個關鍵性的轉捩點，中國海軍的戰略定位是近海防禦和遠海護衛兩條主線。
055型艦的主要任務應當是為航母遠海巡邏編隊提供防空警戒保護，並且擔任航母戰鬥群主力。大陸改裝航母遼寧艦服役之後，遠海作戰必須提供航母一個完善的防空和反潛保護，而導彈驅逐艦的作用恰恰如此。
中國導彈驅逐艦目前共發展了四代，第一代為051型導彈驅逐艦，第二代為052和051B型導彈驅逐艦，第三代為052B、052C和051C型導彈驅逐艦。進入2010年之後，又發展了第四代，即052D和055型導彈驅逐艦。
在電子設備方面，相控陣雷達由346型升級為346A型、全面換裝新型號資料鏈、並對其它電子設備進行升級。
055型艦採用防空導彈垂直發射裝置，055型艦配置了112個導彈通用垂直發射單元，多於052C型艦的48個單元，攜彈基數更多，可發射海紅旗-9B型艦空導彈和鷹擊-18A型反艦導彈。
(中時電子報)
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