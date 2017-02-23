長期搬重物 5旬男雙側腹股溝疝氣

亞大醫院醫師石欣衛說明疝氣發生部位除腹股溝（X光影像）外，也常見於兒童的陰囊。(林欣儀攝)

台中市50歲郭姓男子，因工作需求、得長期搬重物；日前他感覺下腹部有鼓脹感，且按壓時會痠痛，甚至疼痛感會影響工作效率與生活品質，就醫檢查才知是雙側腹股溝疝氣作祟。經腹腔鏡手術後，生活終於恢復正常。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師石欣衛表示，郭男經營工廠，每天都需要搬運重物，日前突然感覺肚子有腫脹感，原以為是去年尾牙期間暴飲暴食，加上春酒、宴席不斷，導致腰圍脂肪囤積，但症狀持續好幾周，甚至會痛到無法正常工作，女兒驚覺事態嚴重，趕緊帶著爸爸求診。

經檢查，郭男是因腹股溝疝氣才導致腹部疼痛，經「腹腔鏡疝氣手術」治療，術後隔天即出現且後續追蹤恢復良好，但3個月內最好避免在搬運重物，才能讓人工網膜與身體組織修補結合，成為強韌的筋膜，避免疝氣復發。

石欣衛說，傳統疝氣修補手術的傷口約5公分且術後較為疼痛，新式腹腔鏡疝氣手術的傷口小，僅有3個約1公分的小洞，加上恢復快，術後較不痛，甚至雙側疝氣可由單側傷口手術修補。

石欣衛表示，男性罹患腹股溝疝氣（俗稱墜腸）的比例多於女性，又以小孩和老人居多，小孩發生疝氣原因為出生時腹股溝處的囊袋閉合不完全，當腹腔內的腸子或腹網膜掉入囊袋中，就會形成疝氣，至於中、老年人出現疝氣的原因多為抽菸引起慢性咳嗽、搬重物或便秘，使得腹壓增加，造成腹腔內容物無法自動復位，就會出現疼痛狀況。

(中時)