AIT駐軍 陸國防部：堅決反對美台軍事聯繫

大陸國防部23日首度針對美國在台協會派駐美陸戰隊一消息做出回應，大陸國防部發言人任國強表示，一貫堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣日前表示，今年美國在台協會台北新址在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，並表示這是美國對台灣表達承諾的象徵。

大陸國防部發言人任國強23日在月度記者會上表示，「我們注意到了相關報導，我們一貫堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

(旺報)