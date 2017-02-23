少女被公主抱還2度赴約 控「攝」郎失利

國二少女指控40歲伍姓攝影師是「色郎」，假拍照之名強行性侵她，但桃檢發現少女自承伍男以「公主抱」方式輕輕把她放在床上，事後還傳訊給伍男嬌嗲：「你不要喝醉，醉了到時候又亂來！」並於2天後再次赴約，檢方認為伍男未脅迫恐嚇，僅依與未滿14歲少女性交罪嫌將伍男起訴。

(中時)