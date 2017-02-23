台中又停水！排氣閥窨井內漏水 4萬戶受影響

我要評比

屋漏偏逢連夜雨又一樁。台中市繼日前挖斷管線造成大停水後，今天下午又因台水公司第四區處北屯區軍功路1段61號前1500公釐管線之排氣閥窨井內漏水，致台中地區第三供水區部分地區。停水水戶數約2萬戶，降壓戶數約2萬戶。

台水公司表示，停水時間從下午5時起到24日晚間11時23止（共計30小時）。地勢較高地區及管末地區延後8至12小時供水。

停水區域(停水戶數約2萬戶，降壓戶數約2萬戶）： 台中市北屯區-水景里、部子里、三和里、北興里、和平里、軍功里(太原路以南、東光路以東地區)。

東區、南區、太平區、大里區(全區)。

台中市霧峰區-吉峰路、錦州路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路一帶。大肚區中和里、王田里平地地區、營埔里等附近一帶含街道巷弄。

台中市烏日區中山路1段(包括巷弄)，前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里、東園里、溪壩里、螺潭里、北里里、南里里。

(中時)