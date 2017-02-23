重現馬祖藍眼淚 海大能大量人工繁殖夜光蟲

海洋大學海洋環境與生態研究所教授蔣國平。（海洋大學提供）

每年4月起在馬祖掀起一股「藍眼淚」的觀光熱潮，台灣海洋大學研究團隊透過單離培養的技術，證實馬祖「藍眼淚」中的發光生物之一就是「夜光蟲」，經過一年的研究，已經能夠大量人工繁殖，未來將設置教育展示館，全年都可以欣賞到「藍眼淚」。

海洋大學校長張清風表示，海大馬祖校區今年開始招生，為協助馬祖地方產業的發展，同時希望學術研究與地方文化與生態結合，海洋大學海洋中心在教育部5年5百億頂尖大學計畫經費支援下，推動「馬祖海域海洋生態整體調查計畫」，除證實「夜光蟲」就是馬祖「藍眼淚」中的發光生物之一，更已經掌握大量人工繁殖的關鍵技術，未來可發展成人工藍眼淚做為觀光或文創產業用途，同時透過長期觀測也可以做「藍眼淚預報」，促進當地觀光發展。

海洋大學海洋環境與生態研究所教授蔣國平表示，在馬祖沿岸、坑道的海面上發出夢幻的藍光，讓觀光客為之瘋狂的「藍眼淚」現象，過去一直以來被認為可能是介形蟲或夜光蟲所造成，經過研究團隊在去年4月在馬祖介壽澳口，利用單離培養發現螢光生物為夜光蟲，同時在7月於馬祖福澳港與介壽澳口周遭海域，利用浮游生物網進行大規模樣本採集，並萃取所有微生物RNA，利用次世代定序技術將不同螢光素氧化酶(luciferase)RNA定序出來，發現85.1%-97.2%的序列為夜光蟲所有，再次證實馬祖藍眼淚現象確實為夜光蟲所造成。

海大研究團隊從2016年4月14日開始在馬祖介壽澳口進行每日採樣，發現「藍眼淚」的出現可能與環境因子有關。通常「淚況」最佳的時期，大概都發生在植物性浮游生物快速成長藻華期間，特別在藻華結束時夜光蟲數量達到最高值，濃度每升海水超過300隻。初步證實夜光蟲大量出現為植物性浮游生物所誘發，為一自然界微生物食物網循環所造成的物種交替現象，非海域汙染生物，更不應該視為有害赤潮生物。未來將持續進行更深入的調查研究，找出影響「藍眼淚」出現的關鍵因素，同時可以預測適合觀賞「藍眼淚」的時節。

蔣國平說，馬祖「藍眼淚」出現是一種自然現象，但「淚況」難以掌握，成為馬祖觀光發展之瓶頸之一。為解決此一問題，海大自2016年7月開始進行大量培養，目前已經初步培養成功。同時突破技術瓶頸，已經成功進行20公升水體長期養殖，未來希望達到噸級之展覽標準。

張清風校長表示，連江縣政府預計在馬祖水試所舊址成立藍眼淚培育與展示中心，未來提供南竿遊客參觀與接觸藍眼淚之機會，同時海大也計畫在馬祖北竿的海大馬祖校區成立藍眼淚生態中心，進行藍眼淚研究、介紹與社會教育工作，同時也希望藉此提升北竿旅遊吸引力。

(旺報)